Выполните действия:(-5\9+11\36)+(-0,35)
Математика
Выполните действия:(-5\9+11\36)+(-0,35)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)- 5/9 + 11/36 = (-5 * 4 + 11 * 1)/36 = -20/36 + 11/36 = - 9/36 = - 1/4 2) -1/4+(-0,35)=-1/4+(-35/100)=- 1/4 - 35/100 = - 1/4 - 7/20=(-1 * 5-7 * 1)/20 = -5 /20 - 7/20 = - 12/20 = - 3/5 ответ: - 3/5
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