Выполните действия:(-5\9+11\36)+(-0,35)

Математика
Выполните действия:(-5\9+11\36)+(-0,35)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)- 5/9  +  11/36 =  (-5 * 4  +  11 * 1)/36 = -20/36  +  11/36 =  - 9/36 = - 1/4 2) -1/4+(-0,35)=-1/4+(-35/100)=- 1/4  -  35/100 = - 1/4  - 7/20=(-1 * 5-7 * 1)/20 = -5 /20 -  7/20 =  - 12/20 = - 3/5 ответ: - 3/5
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