Найдите шестой член геометрической прогрессии( bn), если b1= 3,q= 1/3
Алгебра
Найдите шестой член геометрической прогрессии( bn), если b1= 3,q= 1/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B6=b1*q^5 b6=3*1/243= 1/81
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