(4х-3)²-2х(8х-9)=1 решить уравнение. Помогите пожалуйста

Гость: Гость:

Уравнение:(4*x-3)^2-2*x*(8*x-9) = 1Раскрываем выражения:9 - 24*x + 16*x^2 - 2*x*(8*x - 9) = 19 - 24*x + 16*x^2 - 16*x^2 + 18*x = 1Сокращаем, получаем:8 - 6*x = 0Переносим свободные слагаемые (без x)из левой части в правую, получим:-6*x = -8Разделим обе части ур-ния на -6x = -8 / (-6)Получим ответ: x = 4/3