РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ АВТОМОБИЛЯМ И ВЕЛОСИПЕДИСТОМ 120 км.через какое время автомобили??т догонит велосипедиста,если скорость велосепедиста 20 км/ч,а скорость автомобиля в 4 раза больше СРОЧНО!!!!!!!!!!!!! СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!

Математика

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ АВТОМОБИЛЯМ И ВЕЛОСИПЕДИСТОМ 120 км.через какое время автомобили??т догонит велосипедиста,если скорость велосепедиста 20 км/ч,а скорость автомобиля в 4 раза больше СРОЧНО!!!!!!!!!!!!! СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!

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