РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ АВТОМОБИЛЯМ И ВЕЛОСИПЕДИСТОМ 120 км.через какое время автомобили??т догонит велосипедиста,если скорость велосепедиста 20 км/ч,а скорость автомобиля в 4 раза больше СРОЧНО!!!!!!!!!!!!! СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!

Математика
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ АВТОМОБИЛЯМ И ВЕЛОСИПЕДИСТОМ 120 км.через какое время автомобили??т догонит велосипедиста,если скорость велосепедиста 20 км/ч,а скорость автомобиля в 4 раза больше СРОЧНО!!!!!!!!!!!!! СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20*4=80 (км)- скорость автомобиль. 2) 80-20=60 (км)- скорость сближения. 3) 120:60=2 (ч) Ответ: через 2 часа автомобиль догонит велосепедиста.
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