Какие корни у слов энциклопедия,орфография. зранее спасибо

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Какие корни у слов энциклопедия,орфография. зранее спасибо
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Гость:
Энциклопедия корень инцеклопед ,а орфография граф
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