Разобрать по составу слово победить
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Разобрать по составу слово победить
Ответ(ы) на вопрос:
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Ть-окончание, победи-основа, бед-корень, и- суффикс, по- приставка.
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