Краткое соченение про весну

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Пора пробуждения природы, тепло и свежесть, витающие в прозрачном воздухе – это весна, молодая и обновленная, несущая бурлящую радость и искренний восторг. Весна всегда желанна, а ее мартовский приход шумно отмечен птичьим гомоном и журчанием бойких ручейков. Начало весны – это неугомонная капель и черные проталины со смело пробивающимися к первому солнышку зелеными ростками. Это первые нотки потепления в уставшем от зимней непогоды воздухе, это ясный купол и ласковая голубизна высокого неба. Апрель. Вступившая в свои права весна уже иная, она полна свободы и буйной, радостной силы, увлекающей к несмелым лучам солнца, с каждым днем все ярче и ярче являющимся пробужденной ото сна природе. Это первые почки на ветках, неугомонные скворцы, красота и свежесть юной травы на зеленеющих склонах. Но истинный расцвет настоящей весны – это, конечно же, май, с его буйной зеленью деревьев и трав, первыми грозами и теплыми дождями, безудержным цветением садов. Это пора любви и прекрасного настроения, витающий в воздухе летний дух, первые жаркие деньки и красочные букеты. Весна великолепна в своем многоликом образе, и ее немеркнущая прелесть во все времена являлась символом молодости и счастливого жизнелюбия. Сменяющие друг друга весенние дни своим непреходящим очарованием всегда даруют людям оптимизм и веру лишь в хорошее.