А какая существует взаимосвязь между удалённости планета от солнца и временем их обращения вокруг него

География
А какая существует взаимосвязь между удалённости планета от солнца и временем их обращения вокруг него
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чем дальше удаленность планет от Солнца, тем больше их орбита.По ней они ходят с определенной скоростью. Чем больше орбита, тем больше время, за которое планеты пройдут ее.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Разобрать по составу слово победить
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу
Ответить
Русский язык
Краткое соченение про весну
Ответить
Окружающий мир
Определи и запиши что относится к правлению Ивана III,Ивана Грозного,Алексея Михай??овича. 1.Стрелецкое войско.2.Появились ярмарки.3.Строительств...
Ответить
Английский язык
Turn the following into the Passive Voice without leaving out the subject of the action. Model: Popov invented the radio. - The radio was invented ...
Ответить