А какая существует взаимосвязь между удалённости планета от солнца и временем их обращения вокруг него
География
А какая существует взаимосвязь между удалённости планета от солнца и временем их обращения вокруг него
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чем дальше удаленность планет от Солнца, тем больше их орбита.По ней они ходят с определенной скоростью. Чем больше орбита, тем больше время, за которое планеты пройдут ее.
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