. Острова образованные кораллами. 2. Глубоководное, длинное и узкое понижение дна океана глубиной свыше 6000 метров. 3. Дно океана в прибрежной зоне. 4. Равнины ложа океана. 5. Прибор, используемый для измерения глубин океа...

География

. Острова образованные кораллами. 2. Глубоководное, длинное и узкое понижение дна океана глубиной свыше 6000 метров. 3. Дно океана в прибрежной зоне. 4. Равнины ложа океана. 5. Прибор, используемый для измерения глубин океана. 6. Он соединяет материковую отмель и ложе океана.

Автор: Гость