. Острова образованные кораллами. 2. Глубоководное, длинное и узкое понижение дна океана глубиной свыше 6000 метров. 3. Дно океана в прибрежной зоне. 4. Равнины ложа океана. 5. Прибор, используемый для измерения глубин океа...
География
. Острова образованные кораллами. 2. Глубоководное, длинное и узкое понижение дна океана глубиной свыше 6000 метров. 3. Дно океана в прибрежной зоне. 4. Равнины ложа океана. 5. Прибор, используемый для измерения глубин океана. 6. Он соединяет материковую отмель и ложе океана.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.рифы 2. глубоководный желоб 3.шельф 4.котловины 5.эхолот 6.материковый склон
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