. Острова образованные кораллами. 2. Глубоководное, длинное и узкое понижение дна океана глубиной свыше 6000 метров. 3. Дно океана в прибрежной зоне. 4. Равнины ложа океана. 5. Прибор, используемый для измерения глубин океа...

География
. Острова образованные кораллами. 2. Глубоководное, длинное и узкое понижение дна океана глубиной свыше 6000 метров. 3. Дно океана в прибрежной зоне. 4. Равнины ложа океана. 5. Прибор, используемый для измерения глубин океана. 6. Он соединяет материковую отмель и ложе океана.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.рифы 2. глубоководный желоб 3.шельф 4.котловины 5.эхолот 6.материковый склон
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
А какая существует взаимосвязь между удалённости планета от солнца и временем их обращения вокруг него
Ответить
Русский язык
Разобрать по составу слово победить
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу
Ответить
Русский язык
Краткое соченение про весну
Ответить
Окружающий мир
Определи и запиши что относится к правлению Ивана III,Ивана Грозного,Алексея Михай??овича. 1.Стрелецкое войско.2.Появились ярмарки.3.Строительств...
Ответить