Помогите!! Христиан Гюйгенс считал:если маленький шарик вращается на нерастяжим??й и невесомой нити в вертикальной плоскости,то нить должна выдерживать силу натяжения,равную,по крайней мере,ушестерённой силе тяжести шарика.Вер...

Физика

Помогите!! Христиан Гюйгенс считал:если маленький шарик вращается на нерастяжим??й и невесомой нити в вертикальной плоскости,то нить должна выдерживать силу натяжения,равную,по крайней мере,ушестерённой силе тяжести шарика.Верно ли это утверждение?

Автор: Гость