Помогите!! Христиан Гюйгенс считал:если маленький шарик вращается на нерастяжим??й и невесомой нити в вертикальной плоскости,то нить должна выдерживать силу натяжения,равную,по крайней мере,ушестерённой силе тяжести шарика.Вер...
Физика
Помогите!! Христиан Гюйгенс считал:если маленький шарик вращается на нерастяжим??й и невесомой нити в вертикальной плоскости,то нить должна выдерживать силу натяжения,равную,по крайней мере,ушестерённой силе тяжести шарика.Верно ли это утверждение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно рассмотреть положение шарика в нижней части траектории Fупр. - gm = ma, gm = - P Fупр. + P = ma, Fупр. = 6P 6gm +gm = ma 7g = a - перегрузка 7-ми кратная, как на современном истребителе, навряд-ли выдержит?
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