Продолжите уравнение 24-(1/2-x)+(x-y)×(a+в)-2a×(4x+y)=
Математика
Продолжите уравнение 24-(1/2-x)+(x-y)×(a+в)-2a×(4x+y)=
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