Тимоша задумал число, затем разделил 54 на задуманное число , прибавил к результату 26 и полученную сумму разделил на 8. В ответи у него получилось 4.Какое число задумал Тимшха
Математика
Тимоша задумал число, затем разделил 54 на задуманное число , прибавил к результату 26 и полученную сумму разделил на 8. В ответи у него получилось 4.Какое число задумал Тимшха
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(54:х+26):8=4 54:х+26=4*8 54:х+26=32 54:х=32-26 54:х=6 х=54:6 х=9
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