Тимоша задумал число, затем разделил 54 на задуманное число , прибавил к результату 26 и полученную сумму разделил на 8. В ответи у него получилось 4.Какое число задумал Тимшха

Математика

Тимоша задумал число, затем разделил 54 на задуманное число , прибавил к результату 26 и полученную сумму разделил на 8. В ответи у него получилось 4.Какое число задумал Тимшха

Автор: Гость