Решите уравнение 3x^2-11x+8=0
Алгебра
Решите уравнение 3x^2-11x+8=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х²-11х+8=0; а=3, b=-11, с=8 Д=b^2-4ас=(-11)²-4×3×8=121-96=25 √Д=√25=5 х1= -(-11)+5/2×3=8/3. х2= -(-11)-5/2×3=1. Ответ: 8/3 и 1.
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