Вычислительной массу осадка, полученного в результате взаимодействия 200 г раство??а хлорида железа (3) с массовой долей 6% с раствором гидроксида калия. Какая масса гидроксида калия была затрачено на эту реакцию.

Химия
Вычислительной массу осадка, полученного в результате взаимодействия 200 г раство??а хлорида железа (3) с массовой долей 6% с раствором гидроксида калия. Какая масса гидроксида калия была затрачено на эту реакцию.
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