Вычислительной массу осадка, полученного в результате взаимодействия 200 г раство??а хлорида железа (3) с массовой долей 6% с раствором гидроксида калия. Какая масса гидроксида калия была затрачено на эту реакцию.

Химия

Вычислительной массу осадка, полученного в результате взаимодействия 200 г раство??а хлорида железа (3) с массовой долей 6% с раствором гидроксида калия. Какая масса гидроксида калия была затрачено на эту реакцию.

Автор: Гость