Увеличь каждую дробь в 8 раз а) 7/16,8/27,15/64; б)3/27,11/32,3/19

Математика

Увеличь каждую дробь в 8 раз а) 7/16,8/27,15/64; б)3/27,11/32,3/19

Автор: Гость