Увеличь каждую дробь в 8 раз а) 7/16,8/27,15/64; б)3/27,11/32,3/19
Математика
Увеличь каждую дробь в 8 раз а) 7/16,8/27,15/64; б)3/27,11/32,3/19
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 7/16 * 8= 7/2 8/27 *8= 64/27 15/64 *8= 15/8 Б)3/27 *8= 24/27 11/32 *8=11/4 3/19*8=24/19
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