Помогите пожалуйста. перевидите предложения, только если с переводчиком то пожа??уйста в более реальной форме!!! заранее спасибо

Французский язык
Помогите пожалуйста. перевидите предложения, только если с переводчиком то пожа??уйста в более реальной форме!!! заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Почему Стефан хочет новые часы? 2. Где он видит много часов? 3. Какие у него новые часы? 4. Сколько времени Стефан пишет своей старой ручкой? 5. Что он просит у своих родителей на Новый год? 6. Как выглядят его новая ручка и новая куртка? 7. Ты согласен(-на) со Стефаном?
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