Назови государство,достопримечательностью которого являются фьорды

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Норвегия и Чили. А еще Новая Зеландия, Дания (Гренландия) , США (Аляска) , Исландия и т. д. Маша, вопрос-то неоднозначный. Конечно, Согне-фиорд в Норвегии - самый известный в мире. Или Эиес-фиорд.