Назови государство,достопримечательностью которого являются фьорды

Окружающий мир
Назови государство,достопримечательностью которого являются фьорды
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Норвегия и Чили. А еще Новая Зеландия, Дания (Гренландия) , США (Аляска) , Исландия и т. д. Маша, вопрос-то неоднозначный. Конечно, Согне-фиорд в Норвегии - самый известный в мире. Или Эиес-фиорд.
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