Кто появляется из икры лягушки

Окружающий мир
Кто появляется из икры лягушки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Головастики и все.нужно двадцатьсимволов
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