Помогите,пожалуйста, ответить на вопрос! Опишите философские и политические взг??яды В.Г.Белинского

Гость: Гость:

1) Атеизм 2) Материализм 3) Демократизм 4) К буржуазии, как и к иным явлениям социального мира, Белинский подходил диалектически, выявляя и то, что сделано ею, и то, чем завершается ее миссия. Белинский подчеркивает, что зло скрывается не в каких–то отдельных сторонах современного французского общества, основанного на буржуазных началах, что частные улучшения его все равно не создадут социальной гармонии. Зло коренится «во всем устройстве общества». 5) Белинский никогда не был слепым последователем западноевропейских философских учений; он не только самостоятельно развивал эти учения в том направлении, в каком шло развитие философии в Западной Европе, но и вносил в философскую и общественную науку много новых глубоких мыслей, обоснованных материалом конкретной исторической действительности и литературных произведений. 6) Белинский полагает, что путь к созданию нового общества был указан России Петром I