Назовите хронологические рамки войны македонского
История
Назовите хронологические рамки войны македонского
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет я снова на коне и готов помогать. Я не понял вопроса так что дам дfты всех воин: Первая Македонская война 215-105 до н э Вторая 200-196 до н э Третья 171-168 до н э Четвертая 150-148 до н э Надеюсь помог.Отмечай как лучшее если достоин.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
История
Причины раздробленности Древнерусского государства Какие были экономические, а какие политические? Причины: Ведение натурального хозяйства ...
Английский язык
Литература