Назовите хронологические рамки войны македонского

Гость: Гость:

Привет я снова на коне и готов помогать. Я не понял вопроса так что дам дfты всех воин: Первая Македонская война 215-105 до н э Вторая 200-196 до н э Третья 171-168 до н э Четвертая 150-148 до н э Надеюсь помог.Отмечай как лучшее если достоин.