Объясните причины видового богатства смешанных и широколиственных лесов Северной Америки

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Леса умеренного пояса - смешанные хвойно-лиственные леса и лиственные леса. География Встречаются в основном в европейской части России и на Дальнем Востоке. На востоке Азиатского материка развиты широколиственные леса, далеко спускающиеся на юг почти до р. Хуанхэ. В зону лесов умеренного пояса входит вся Западная Европа, за исключением Испании, Италии и Греции, для которых характерен средиземноморский тип климата. По составу древесной растительности леса умеренного пояса подразделяются на смешанные хвойно-широколиственные и широколиственные леса. Так, например, в Западной Европе различают. хвойно-широколиственные леса на юге Скандинавского полуострова и в Прибалтике, широколиственные леса, вытянутые широкой сужающейся к востоку полосой от Бискайского залива до Урала, горные широколиственные и хвойно-широколиственные леса в Альпах и Карпатах. Северная Америка от Гудзона до Флориды на востоке, до прерий на западе покрыта лесами. Восточные побережья Южной Америки и Австралии от южного тропика до 40° ю. ш. , а также вся Новая Зеландия также относятся в этой зоне. Климат Климат мягче, чем в зоне тайги. Зима мягкая, без сильных ветров, с частыми оттепелями, продолжительностью 4 — 5 месяцев. Высота снежного покрова редко превышает 50 см. Лето умеренно теплое и влажное, средняя температура июля +16...+19°С. Передвижение Обычно не вызывает затруднений, за исключением горных районов. Эти леса проходимы в любое время года. Учитывая высокую плотность население, всегда можно найти приличную дорогу или тропы, идущую в нужном направлении. Животный и растительный мир Основные породы деревьев: сосна, ель, дуб, липа, клен, вяз, бук, каштан и липа. Богатая почва способствует росту многих растений. Различные природные условия в лесных районах влияют на характер растительности. На севере преобладают хвойные, таежного типа леса, на юге — лиственные с подзонами смешанных и широколиственных лесов. Лучшим примером смешанных лесов могут служить наши Брянские леса, состоящие из могучих раскидистых дубов, ясеней, сосен, елей, берез, лип, кленов, тополей, осин и густого подлеска из орешника, бузины, жимолости и других кустарников. Чрезвычайно разнообразны смешанные леса Дальнего Востока, где наряду с различными видами широколиственных деревьев (монгольский дуб, желтый, маньчжурский и другие клены, амурская липа и др. ) уживаются хвойные — корейский кедр, сосна. Кормовые богатства лесов (плоды, семена, молодые побеги, почки растений и т. п. ) обеспечивают существование разнообразного животного мира, приспособленного к обитанию не только на земле, но и в земляных норах, а также на деревьях и кустарниках. В лесах обитают крупные травоядные животные (лось, олень, косуля, кабан) , лазающие (росомаха, белка, бурундук, соболь, куница и др.) , широко распространены также бурый медведь, волк, рысь, лисица. Питание Проблема выживания не стоит так остро, как в более высоких широтах в условиях тундры. Точнее сказать для опытных путешественников вообще не стоит. В лесу всегда можно найти достаточно дров и строительных материалов для жилища. Но прожить охотой и рыбалкой в этих районах трудновато, не потому что для жизни рыб и зверья нет условий, а потому, что реки в большинстве отравлены, а звери изрядно повыбиты, а те, что уцелели, уже имели контакты с человеком и научились распознавать в нем самого опасного хищника. Несмотря на большое количество различных источников воды, могут возникнуть проблемы в водой из-за загрязнений промышленными отходами и сельхоздеятельности. Населенность Зона лиственных и смешанных лесов одна из самых густонаселенных областей Земли. Средняя плотность населения — до 35 — 50 чел. на 1 км 2. Это одновременно и плюс и минус этих областей. Положительно то, что здесь можно проводить тренировочные походы без особого риска для жизни, а плохо что "уши современной цивилизации" торчат из каждой лужи...