В треугольнике ABC AB=15. на BC взята точка D так, что длина BD - 4 см и составляет 4/9 длины BC. AD - 13 см. найти площадь ABC.

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Так как BD=4BC/9, то 4 см=4ВС/9 ⇒ ВС=9 см Найдем площадь треугольника ADB по формуле Герона р=(13+4+15)/2=16 S( Δ ADB)= √16·(16-13)·(16-4)·(16-15)=24 кв. см У треугольников АВС и ADB общая высота. Поэтому площади треугольников относятся как основания (h просто сокращается при вычислении отношения) S( Δ ABC): S( Δ ADB)= (BC·h/2):(BD·h/2)=BC:BD S( Δ ABC): S( Δ ADB)=9:4 По свойству пропорции 9·S( Δ ADB)=4·S( Δ ABC) 9·24=4·S( Δ ABC) S( Δ ABC)=36 кв см