Как найти степени окисления каждого элемента в молекуле C2H5OH? Объясните, пожалуйста
Химия
Как найти степени окисления каждого элемента в молекуле C2H5OH? Объясните, пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: В молекулах веществ есть атомы, которые имеют постоянную с.о. и переменную (их, по сравнению с постоянными, значительно больше). Постоянных элементов несколько: галогены (имеют с.о. -1, как правило), кислород в с.о. -2 (кроме фторида кислорода и (над)пероксидов) и водород (+1 везде, кроме гидридов, где проявляют они с.о. -1) Молекула электронейтральна. Это значит, что сумма с.о. элементов в молекуле должна быть равной нулю. Т.о., 2x + 5*1 + (-2) + 1 = 0 x = -2 Значит, у углерода в этаноле степень окисления равна -2.
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