Запишите уравнение прямой, проходящей через точку (0;0) и параллельной прямой y=-4x+5

Алгебра
Запишите уравнение прямой, проходящей через точку (0;0) и параллельной прямой y=-4x+5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если параллельно данной прямой,то коэффициент равен тоже -4 у=кх уравнение прямой проходящей через начало координат у=-4х
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