Всем привет. Заранее спасибо. Удалите одно слово так, что бы все оставшиеся были однокоренными: водоросль,водокачка,водитель,водопровод,водичка.

Русский язык
Всем привет. Заранее спасибо. Удалите одно слово так, что бы все оставшиеся были однокоренными: водоросль,водокачка,водитель,водопровод,водичка.
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Гость:
Водитель.  4554666666666
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