Всем привет. Заранее спасибо. Удалите одно слово так, что бы все оставшиеся были однокоренными: водоросль,водокачка,водитель,водопровод,водичка.

Русский язык

Всем привет. Заранее спасибо. Удалите одно слово так, что бы все оставшиеся были однокоренными: водоросль,водокачка,водитель,водопровод,водичка.

Автор: Гость