как изменится скорость реакции синтеза аммиака из азота и водорода. Если концентрацию водорода увеличить в 2 раза.
Химия
как изменится скорость реакции синтеза аммиака из азота и водорода. Если концентрацию водорода увеличить в 2 раза.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N2+3H2=2NH3 V=k[N2][2H2]³ увеличится в 8 раз.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
Пожалуйста помогите! Не списывайте из интернета.1)Докажите неравенство: (х-2) квадр??те >х(х-4) б) а в квадрате +1 > 2(3а-4) 2)Оцените пер...
Русский язык