как изменится скорость реакции синтеза аммиака из азота и водорода. Если концентрацию водорода увеличить в 2 раза.

Химия

как изменится скорость реакции синтеза аммиака из азота и водорода. Если концентрацию водорода увеличить в 2 раза.

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