Длина прямоугольника 9 см чему равна его ширина если периметр равен 20 см
Математика
Длина прямоугольника 9 см чему равна его ширина если периметр равен 20 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9*2+x*2=20 x*2=20-18 x*2=2 x=1 Ответ: 1см
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