5машин песка и 3машины щебня имеют массу 22,8т. Найдите массу одной машины щебня, ес??и масса одной машины песка равна 2,7т. Пожалуйста поэтапно и быстрее

Математика

5машин песка и 3машины щебня имеют массу 22,8т. Найдите массу одной машины щебня, ес??и масса одной машины песка равна 2,7т. Пожалуйста поэтапно и быстрее

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