5машин песка и 3машины щебня имеют массу 22,8т. Найдите массу одной машины щебня, ес??и масса одной машины песка равна 2,7т. Пожалуйста поэтапно и быстрее
Математика
5машин песка и 3машины щебня имеют массу 22,8т. Найдите массу одной машины щебня, ес??и масса одной машины песка равна 2,7т. Пожалуйста поэтапно и быстрее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*2,7=8,1т масса машин с песком 22,8-8,1=14,7т масса машин с щебнем 14,7/5=2,94т одной машины щебня ответ масса одной машины щебняравна 2,94тонны
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