Помогите пожалуйста номер 20.Я писала олимпиаду хочу проверить.Заранее спасибо
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Помогите пожалуйста номер 20.Я писала олимпиаду хочу проверить.Заранее спасибо
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Гость:
Нет,правильный ответ номер 4
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