Решите уравнение: 2) 100x = 28целых1/2 - 3,7; 3) x : 100 = 0,81 + 0,09; 4) x : 1000 = 2,149 - 1,234.
Математика
Решите уравнение: 2) 100x = 28целых1/2 - 3,7; 3) x : 100 = 0,81 + 0,09; 4) x : 1000 = 2,149 - 1,234.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) 100х= 57/2-37/10=248/10 х= 248/10÷100=248/1000=62/250=31/125 х= 31/125 3)х÷100=0,81+0,09 х÷100=0,9 х= 0,9×100=90 х=90 3) х÷1000=0,915 х= 0,915×1000=915 х=915
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