У коли и феди по 17 рублей.коля купил журнал и потратил 8 руб,федя купилтальбом за такую же цену,что и журнал у коли.сколько денег осталось у феди?
Математика
У коли и феди по 17 рублей.коля купил журнал и потратил 8 руб,федя купилтальбом за такую же цену,что и журнал у коли.сколько денег осталось у феди?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 руб 67777777777777777777777777777777777 просто чтобы взяли ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Устьица не выполняют функцию: а) газообмен; б) фотосинтез; в) транспирация; г) р??гуляция расхода запасного питательного вещества.