У коли и феди по 17 рублей.коля купил журнал и потратил 8 руб,федя купилтальбом за такую же цену,что и журнал у коли.сколько денег осталось у феди?

Математика
У коли и феди по 17 рублей.коля купил журнал и потратил 8 руб,федя купилтальбом за такую же цену,что и журнал у коли.сколько денег осталось у феди?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9 руб 67777777777777777777777777777777777 просто чтобы взяли ответ
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