У коли и феди по 17 рублей.коля купил журнал и потратил 8 руб,федя купилтальбом за такую же цену,что и журнал у коли.сколько денег осталось у феди?

Математика

У коли и феди по 17 рублей.коля купил журнал и потратил 8 руб,федя купилтальбом за такую же цену,что и журнал у коли.сколько денег осталось у феди?

Автор: Гость