Теперь вроде бы все насытились но круговорот веществ не законченный Круг не замкнулся где берёт себе пищу Планктон .Планктон это водоросли как и все растения Планктон добывают себе питание из воздуха и солнечного света но но не...

Русский язык

Теперь вроде бы все насытились но круговорот веществ не законченный Круг не замкнулся где берёт себе пищу Планктон .Планктон это водоросли как и все растения Планктон добывают себе питание из воздуха и солнечного света но но не единым воздухом и светом питается Планктон для его развития необходимо питательные соли которые насыщенным морская вода откуда берутся в океане питательные усилить соли. имена существительные в форме единственного числа подчеркни поставьте имена существительные начальную форму и распределением в два столбика 1 склонение,2 склонение помогити плиз плиз

Автор: Гость