Теперь вроде бы все насытились но круговорот веществ не законченный Круг не замкнулся где берёт себе пищу Планктон .Планктон это водоросли как и все растения Планктон добывают себе питание из воздуха и солнечного света но но не...
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Теперь вроде бы все насытились но круговорот веществ не законченный Круг не замкнулся где берёт себе пищу Планктон .Планктон это водоросли как и все растения Планктон добывают себе питание из воздуха и солнечного света но но не единым воздухом и светом питается Планктон для его развития необходимо питательные соли которые насыщенным морская вода откуда берутся в океане питательные усилить соли. имена существительные в форме единственного числа подчеркни поставьте имена существительные начальную форму и распределением в два столбика 1 склонение,2 склонение помогити плиз плиз
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Гость:
1-вода, 2-планктон,растение,, питание, развитие, океан
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