Мастер и ученик получили заказ на 72 табурета.Мастер делает по 12 табуретов в день,а ученик по 6 табуретов в день.Сколько дней потребуется мастеру для того,чтобы выполнить заказ одному? Сколько дней потребуется ученику для того...

Математика

Мастер и ученик получили заказ на 72 табурета.Мастер делает по 12 табуретов в день,а ученик по 6 табуретов в день.Сколько дней потребуется мастеру для того,чтобы выполнить заказ одному? Сколько дней потребуется ученику для того,чтобы выполнить заказ одному?Сколько дней потребуется мастеру и ученику для того,чтобы выполнить заказ вместе?

Автор: Гость