Мастер и ученик получили заказ на 72 табурета.Мастер делает по 12 табуретов в день,а ученик по 6 табуретов в день.Сколько дней потребуется мастеру для того,чтобы выполнить заказ одному? Сколько дней потребуется ученику для того...
Математика
Мастер и ученик получили заказ на 72 табурета.Мастер делает по 12 табуретов в день,а ученик по 6 табуретов в день.Сколько дней потребуется мастеру для того,чтобы выполнить заказ одному? Сколько дней потребуется ученику для того,чтобы выполнить заказ одному?Сколько дней потребуется мастеру и ученику для того,чтобы выполнить заказ вместе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 72:12=6(дней) - понадобится мастеру 2. 72:6=12(дней) - понадобится ученику 3. 12+6=18(табуретов) - производительность мастера и ученика 4. 72:18=4(дня) - понадобится мастеру и ученику Ответ: мастеру понадобится 6 дней, ученику понадобится 12 дней, ученику и мастеру понадобится 4 дня.
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