Які комахи просипаються на весні
Другие предметы
Які комахи просипаються на весні
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всі комахи просипаються навесні (мухи, метелики, комарі, коники, бабки тощо)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Теперь вроде бы все насытились но круговорот веществ не законченный Круг не замкнулся где берёт себе пищу Планктон .Планктон это водоросли как и вс...
Литература
Отзыв по рассказу "неизвестный цветок "НЕ краткий пересказ "а именно !!!ОТЗЫВ !!!например понравилавь ли вам произведение ,посоветавали вы бы почит...