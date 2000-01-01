1. Национальный парк в США, известный своими гейзерами. 2. Самые длинные горы России. 3. Процессы сглаживания, выравнивания земной коры. 4. Горы по высоте от 1000-2000 метров. 5. Самые высокое горы России. 6. Самые длинные...
География
1. Национальный парк в США, известный своими гейзерами. 2. Самые длинные горы России. 3. Процессы сглаживания, выравнивания земной коры. 4. Горы по высоте от 1000-2000 метров. 5. Самые высокое горы России. 6. Самые длинные горы на суше. 7. Горы, расположенные одна за другой в ряд. 8. Самые высокие горы на суше.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Йеллоустонский национальный парк 2. Уральские горы 3. процессы выветривания (денудации) и процессы аккумуляции (накопления) 4. Уральские горы более 1000м Высшая точка г.Народная 1895 м Крымские горы высота более 1000м. Высшая точка г.Роман-Кош 1545м Горы Карпаты более 2000м . Высшая точка г.Карпаты 2061м Северный урал более 1000м.Высшая точка г.Тельпосиз 1617 м 5. Эльбрус 6. Анды 7. образуют горный хребет 8. Самые высокие горы на суше, здесь находится высочайшая гора мира – Джомолунгма (Эверест)
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