Какие уроки доброты преподала Лидия Михайловна своему ученику??? сочинение с цита??ами. (произведение В.Распутина "уроки французского) Помогите пожалуйста!!!!!!
Литература
Какие уроки доброты преподала Лидия Михайловна своему ученику??? сочинение с цита??ами. (произведение В.Распутина "уроки французского) Помогите пожалуйста!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молодая учительница Лидия Михайловна решила помочь деревенскому мальчишке,который голодал в городе...Сначала она прислала ему посылку,но когда тот отказался он нее,она решила действовать его же способом,играть с учеником на деньги.Девушка старалась проигрывать ему,чтобы помочь мальчишке.Лидия Михайловна учила его взаимопомощи,бескорыстию и честности.
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