Переведите плиз. В эстонии плохая погода. Тут холодно , слякатно и все в снегу. В эстонии надо одеватся тепло. В эстонии очень часто идет снег. Мне ненравится эта погода.
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Переведите плиз. В эстонии плохая погода. Тут холодно , слякатно и все в снегу. В эстонии надо одеватся тепло. В эстонии очень часто идет снег. Мне ненравится эта погода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
In Estonia the weather is bad. It's cold , lakato and all in the snow. In Estonia need to warm odevatsya. In Estonia very often snows. I dislike this weather.
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