Переведите плиз. В эстонии плохая погода. Тут холодно , слякатно и все в снегу. В эстонии надо одеватся тепло. В эстонии очень часто идет снег. Мне ненравится эта погода.

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Переведите плиз. В эстонии плохая погода. Тут холодно , слякатно и все в снегу. В эстонии надо одеватся тепло. В эстонии очень часто идет снег. Мне ненравится эта погода.

Автор: Гость