Классы по Ленину, запишите их определение пожалуйста !!!!!!

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В марксизме под классами понимают большие группы людей, различающиеся по месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению к средствам производства (закрепленному в праве собственности), их роли в общественной организации труда, а следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают (в виде процента на вложенный капитал, заработной платы или иных доходов.