Классы по Ленину, запишите их определение пожалуйста !!!!!!
Обществознание
Классы по Ленину, запишите их определение пожалуйста !!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В марксизме под классами понимают большие группы людей, различающиеся по месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению к средствам производства (закрепленному в праве собственности), их роли в общественной организации труда, а следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают (в виде процента на вложенный капитал, заработной платы или иных доходов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Объясни как можно разделить число на произведение тремя способами и закончи выч??сление 56:(4*7)=56:28= 56:(4*7)=(56:4):7= 56:(4*7)=(56:7):4=
Алгебра
Литература
Какие уроки доброты преподала Лидия Михайловна своему ученику??? сочинение с цита??ами. (произведение В.Распутина "уроки французского) Помогите пож...
Алгебра