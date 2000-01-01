Помогите пожалуйста сделать 73 задание!!! прошу очень надо!
Математика
Помогите пожалуйста сделать 73 задание!!! прошу очень надо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 х 1000 = 2000 мышей съедят две совы 2000 х 1 = 2000 кг зерна сохранит пара сов
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