Помогите пожалуйста сделать 73 задание!!! прошу очень надо!

Математика
Помогите пожалуйста сделать 73 задание!!! прошу очень надо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 х 1000 = 2000 мышей съедят две совы 2000 х 1 = 2000 кг зерна сохранит пара сов
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