СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ NEWTION. ДРУГИМ - НЕ РЕШАТЬ
Алгебра
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ NEWTION. ДРУГИМ - НЕ РЕШАТЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Так как фирма задержала оплату на 3 месяца, то, всего они должны выплатить от суммы платежа: % Теперь осталось узнать данную цену выплаты: - руб. 2) Через формулу сложных процентов, получаем: - руб. б) Через формулу сложных процентов, составим уравнение: То есть, костюм изначально стоил 1000 руб.
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