Со скалы одновременно в противоположных направлениях вылетели два ястреба Когда первый отряд пролетел 48 метров со скоростью 8 метров секунду расстояние между ними стало 144 метров с какой скоростью летел второй ястреб

Математика

Со скалы одновременно в противоположных направлениях вылетели два ястреба Когда первый отряд пролетел 48 метров со скоростью 8 метров секунду расстояние между ними стало 144 метров с какой скоростью летел второй ястреб

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