В судебно - медицинской экспертизе необходимо определить , кто из двух му является отцом ребенка (у первого мужчинь , кров резус - положительная 1 группа по системе АВО и ММ по системе МN , у другого резус - положительная 1У гр...

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Первый мужчина: Rh⁺_ i(0)i(0) MM Второй мужчина: Rh⁺_ I(A)I(B) MN Женщина: Rh⁺_ i(0)i(0) MN Ребёнок: Rh⁺_ i(0)i(0) MN Решающим будет анализ по группе крови системы АВ0. Рассматриваем только этот признак! Первый мужчина i(0)i(0) Второй мужчина I(A)I(B) Женщина i(0)i(0) Ребёнок i(0)i(0) Один ген i(0) ребёнок получил от матери. Но другой он мог получить только от первого мужчины. Ответ: отец — первый мужчина.