Из поселка одновременно в противоположных направлениях выехали 2 всадника. скоро??ть одного 175 метров в минуту , а другого 215 метров в минуту . какое расстояние будет между ними ,когда первый всадник проедет 875 метров. РЕБ...
Математика
Из поселка одновременно в противоположных направлениях выехали 2 всадника. скоро??ть одного 175 метров в минуту , а другого 215 метров в минуту . какое расстояние будет между ними ,когда первый всадник проедет 875 метров. РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО ПРОШУ !!!!!!! (((((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)875:175=5 мин проедут всадники; 2)215*5=1075 м проедит второй; 3)1075+875=1950 м; Ответ: 1950 м будет между ними
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