Из поселка одновременно в противоположных направлениях выехали 2 всадника. скоро??ть одного 175 метров в минуту , а другого 215 метров в минуту . какое расстояние будет между ними ,когда первый всадник проедет 875 метров. РЕБ...

Математика

Из поселка одновременно в противоположных направлениях выехали 2 всадника. скоро??ть одного 175 метров в минуту , а другого 215 метров в минуту . какое расстояние будет между ними ,когда первый всадник проедет 875 метров. РЕБЯТА ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО ПРОШУ !!!!!!! (((((

Автор: Гость