Помогите срочно !!! 1.Существует ли потребность в деньгах при господстве натураль??ого хозяйства? Обоснуйте свою точку зрения. (Дайте развернутый ответ) 2.Какие вклады более привлекательны для банков: до востребования или сро...
Обществознание
Помогите срочно !!! 1.Существует ли потребность в деньгах при господстве натураль??ого хозяйства? Обоснуйте свою точку зрения. (Дайте развернутый ответ) 2.Какие вклады более привлекательны для банков: до востребования или срочные? Свой ответ поясните.(Дайте развернутый ответ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет. Потому что у тебя и так много денег и ты зарабатываешь очень приличную сумму. Так что я думаю правильный ответ НЕТ!
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