Валя пробежала из школы в парк который находится на расстоянии 480 км.катя пробежала вдогонку за валей .когда та находилась от нее в 120 м .догонит ли катя валю . если катя бежит со скоростью 240 м/мин,а валя-160 м/мин СРОЧНО!!...
Математика
Валя пробежала из школы в парк который находится на расстоянии 480 км.катя пробежала вдогонку за валей .когда та находилась от нее в 120 м .догонит ли катя валю . если катя бежит со скоростью 240 м/мин,а валя-160 м/мин СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да она её догонит и обгонит
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