Валя пробежала из школы в парк который находится на расстоянии 480 км.катя пробежала вдогонку за валей .когда та находилась от нее в 120 м .догонит ли катя валю . если катя бежит со скоростью 240 м/мин,а валя-160 м/мин СРОЧНО!!...

Математика

Валя пробежала из школы в парк который находится на расстоянии 480 км.катя пробежала вдогонку за валей .когда та находилась от нее в 120 м .догонит ли катя валю . если катя бежит со скоростью 240 м/мин,а валя-160 м/мин СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость