Решите уравнение с факториалом!!!! 1) (n+1)!/(n-1)!=30
Математика
Решите уравнение с факториалом!!!! 1) (n+1)!/(n-1)!=30
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(n+1)!=(n-1)!*n*(n+1) => (n-1)! сокращаем, получаем n (n+1)=30. ответ: n=5 и n=6
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