Какими деньгами пользуются литературные герои Том Сойер и Гек Финн

Экономика
Какими деньгами пользуются литературные герои Том Сойер и Гек Финн
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Автор: Гость
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Гость:
Том Сойер и Гек Финн пользуются долларами и центами.
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