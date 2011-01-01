В ходе социалогических опросов россиянам предлагалась ответить на вопрос: "Как часто вы читаете книги?" результаты опросов представлены в таблице: как часто вы читаете книги; ежедневно/почти ежедневно- кол-во опрошенных(%) 199...
Обществознание
В ходе социалогических опросов россиянам предлагалась ответить на вопрос: "Как часто вы читаете книги?" результаты опросов представлены в таблице: как часто вы читаете книги; ежедневно/почти ежедневно- кол-во опрошенных(%) 1994 16, 2011 10 2-3 раза в неделю- 1994 13, 2011 13 1 раз в неделю - 1994 9, 2011 9 1-3 раза в месяц - 1994 18, 2011 9 реже - 1994 25, 2011 13 практически никогда - 1994 19, 2011 45 Какие выводы можно сделать на основании данных таблицы? найдите их в приведенным списке. 1) за период с 1994 по 2011 год выросло число опрошенных, которые никогда не читают книги; 2) в 2 раза увеличилось число тех, кто читает книги 1-3 раза в месяц; 3) почти половина опрошенных практически никогда не читают книг; 4) уменьшилось число тех, кто ежедневно читает книги НАДО ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ВЫВОДЫ К ТАБЛИЦЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А - верно. с 19 до 45. Б - неверно. число уменьшилось в два раза В - почти половина в 2011. для 1994 это неверно, значит и В неверно.
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