Ценили ли древние люди природу? Что оберегали? Какие боги у них были?( на тему природы)

Окружающий мир
Ценили ли древние люди природу? Что оберегали? Какие боги у них были?( на тему природы)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я расскажу о древнем Египте...У египтян богов было очень много но покланялись они исключительно богу Ра-богу солнца! так же они оберегали кошек давали им самую хорошую пищу что у них есть, так же не били их, а кто бил тот был казнен, египтяне считали кошек посланиками божьими...
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