Вложжжжжжжжжжжжжжжж........................
Алгебра
Вложжжжжжжжжжжжжжжж........................
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)b1=16*(-1/2)^0=16 b2=16*(-1/2)=-8 q=b2/b1=-8/16=-1/2 S5=b1*(1-(-1/2)^5)/(1+1/2)=16*(1+1/32):3/2=16*33/32*2/3=11 б)Sn=32(1-(-1/2)^n)/3 в)32(1-(-1/2)^n)/3=21/2 64(1-(-1/2)^n)=63 1-(-1/2)^n=63/64 (-1/2)^n=1-63/64 (-1/2)^n=1/64 n=6
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